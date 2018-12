Voici Louis-José Houde, le roi des mensonges

Toutes les excuses sont bonnes pour Simon, le menteur compulsif auquel Louis-José Houde prête ses traits dans la comédie «Menteur» signée Émile Gaudreault.

Grâce à la première bande-annonce du film attendu le 10 juillet 2019, l'humoriste se plaît à enchaîner les mensonges dans toutes les situations, peu importe la personne qu'il a devant lui ou à laquelle il parle au téléphone, au grand dam de ceux qui l'entourent.

Excédés, ces derniers lui lancent un ultimatum afin qu'il apprenne à dire la vérité. Or, peine perdue et gros ennuis en vue.

Aux côtés de Louis-José Houde, on retrouve plusieurs visages bien connus comme Anne-Élisabeth Bossé, Véronique Le Flaguais, Luc Senay, Patrice Coquereau, Geneviève Schmidt ou encore Antoine Bertrand qui joue... son jumeau!



D'abord intitulée «Mytho», la comédie «Menteur» marque la quatrième fois que Louis-José Houde et Émile Gaudreault font équipe au cinéma. On leur doit les deux volets de «De père en flic» et «Le sens de l'humour».