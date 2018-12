Angela Merkel invitée d'honneur de Harvard

La chancelière allemande Angela Merkel sera fin mai l'invitée d'honneur de l'université de Harvard, où elle prononcera le principal discours à l'occasion de la remise des diplômes, a indiqué vendredi l'établissement.

La prestigieuse université située près de Boston a confirmé que Mme Merkel, 64 ans, au pouvoir depuis 2005 et qui doit quitter la chancellerie au plus tard en 2021, prononcerait un discours le 30 mai prochain à l'occasion de la 368e cérémonie de remise des diplômes.

Elle est «l'une des personnalités d'État les plus admirées et les plus influentes de notre temps», a déclaré le président de Harvard, Larry Bacow, cité dans le journal officiel de l'université, The Harvard Gazette.

«Pendant ses quatre mandats de chancelière, elle a non seulement imprimé une direction à son pays, mais aussi à l'Europe et au monde. Elle continue à jouer un rôle central en faisant face aux grands défis de notre époque», a-t-il ajouté.

L'université a précisé à l'AFP que les personnalités invitées pour ces cérémonies de remise des diplômes n'étaient «pas rémunérées pour leur discours».

Mme Merkel, qui a prononcé vendredi à Hambourg son dernier discours comme cheffe du parti conservateur allemand CDU et dont beaucoup prédisent qu'elle quittera la chancellerie après les élections européennes de mai prochain, emboîtera le pas à plusieurs dirigeants politiques invités pour ces cérémonies, même si les étrangers non anglophones restent rares.

L'université avait notamment accueilli en 1995 le président de la République tchèque Vaclav Havel, et, en 1990, l'un des prédécesseurs d'Angela Merkel à la chancellerie, Helmut Kohl.