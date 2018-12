Chantier compliqué à la marina de Shawinigan

L'arrivée précoce de l'hiver ne facilite pas les choses sur le chantier de la future marina du secteur de Grand-Mère, à Shawinigan.

Pour s'assurer de pouvoir immerger comme prévu les ancrages des quais d'ici au plus tard le 15 décembre, des travaux de déglaçage ont dû être entrepris sur la rivière Saint-Maurice.

La glace qui atteint déjà quatre pouces d'épaisseur doit être brisée à l'aide d'une scie mécanique à partir d'une embarcation.

Il est inhabituel que la rivière soit dans cet état si tôt dans la saison.

«Au niveau de la rampe de mise à l'eau et au niveau des installations des infrastructures, le sol qui a gelé un peu en avance et la neige ça complique les travaux. Par contre on arrive à nos fins», indique Denis Désaulniers, le responsable du chantier.

La marina de 99 places doit être accessible aux plaisanciers l'été prochain.

Il s'agit d'un projet de 14 millions $, qui comprend également un parc, des sentiers, des terrasses et une tour d'interprétation et d'observation, sur le site qu'occupait jusqu'en 2014 l'usine de papier Laurentide.

Le chantier restera en activité tout l'hiver. La Ville de Shawinigan se lancera bientôt à la recherche d'un gestionnaire privé.

«C'est sûr que la Ville de Shawinigan va demeurer propriétaire de la marina et on va lancer un appel de soumissions pour que des gens puissent faire des propositions pour faire la gestion de cet actif municipal», explique François Saint-Onge, le porte-parole de la ville.