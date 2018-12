Des repas gratuits pour les moins nantis

À l’approche du temps des Fêtes, des restaurants de Saguenay ouvriront leurs portes pour offrir gratuitement des repas à des personnes démunies.

Ce dimanche, une quarantaine de personnes dans le besoin, principalement des sans-abri, sont attendues au restaurant La Baie du Dragon aux Galeries de La Baie.

L’idée a été proposée par une employée, qui s’est récemment impliquée auprès des sans-abri. Linda Bouchard voulait leur permettre de célébrer Noël autour d'un bon repas. Elle a donc demandé à sa patronne d’organiser un buffet pour les démunis, ce qu’elle a accepté sans hésiter.

«C’est comme un vrai réveillon pour eux, a dit Linda Bouchard. Plein de cadeaux, le père Noël, du karaoké, de la musique de Noël. On va chanter des chansons. J’ai des couvertures, des vêtements, plein de choses pour eux.»

Le restaurant s’est associé à des organismes communautaires afin de s’assurer que les personnes qui profiteront de ce cadeau se trouvent réellement dans une situation financière précaire.

Par ailleurs, le resto café Persil et Cacao de la rue Roussel dans le secteur Chicoutimi-Nord ouvrira également ses portes aux personnes en situation de pauvreté ou ayant un faible revenu le 17 décembre prochain pour un déjeuner gratuit.

«On va ouvrir de 8 h à 13 h, a précisé la propriétaire Danielle Audet. Les gens laissent des dons aussi. On a déjà amassé un gros montant d’argent et on va acheter des cadeaux.»