Il s’entraînait avec 31 000 pilules de meth

Un homme qui s’est fait prendre en s’entraînant au gym avec 31 000 pilules de méthamphétamine, le 14 novembre à Drummondville, a été accusé jeudi d’être un acteur important d’un réseau de drogue.

Pas moins de 13 individus ont été arrêtés jeudi et neuf d’entre eux ont comparu au palais de justice de Victoriaville, principalement pour des accusations de trafic de cocaïne et de méthamphétamine.

L’un des acteurs importants de ce réseau est Jonathan Barrette, de Drummondville.

L’homme de 32 ans avait été arrêté le 14 novembre pendant qu’il s’entraînait au Pro-Gym de Drummondville.

Dans son casier

Le centre de conditionnement physique n’était pas impliqué dans ces activités illicites, mais 31 000 pilules de meth avaient été trouvées dans le casier de l’accusé.

Après cette première arrestation, l’individu avait été remis en liberté et était retourné s’entraîner le jour même et s’était excusé d’avoir causé des problèmes au gym ainsi qu’à ses membres. Jeudi, il a été arrêté de nouveau et accusé, si bien qu’il restera derrière les barreaux en attendant son enquête sur remise en liberté, prévue le 10 décembre.

Crime organisé

Le même sort est réservé aux neuf autres individus arrêtés et accusés. Ceux-ci habitent tous la région de Victoriaville.

Selon une porte-parole de la Sûreté du Québec, Aurélie Guindon, ce réseau de présumés trafiquants était relié au crime organisé. Toutefois, elle ne peut identifier un club de motards en particulier.

Cette opération nommée Palastre a mobilisé environ 80 policiers. Il s’agit de l’aboutissement d’une enquête amorcée au début 2018. Dix nouveaux endroits ont été perquisitionnés, jeudi.

Environ 550 comprimés de méthamphétamine, 700 grammes de cannabis, du haschich, de la cocaïne, des champignons magiques, plus de 12 800 $, deux véhicules suspects en tant que bien infractionnel ainsi qu’un poing américain et une arme à impulsion électrique ont été saisis.