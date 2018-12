Une intervention policière à la station Jean-Talon a forcé une interruption de service sur les lignes bleu et orange pendant plus d'une heure, et ce, en pleine heure de pointe.

Le Service de police de la Ville de Montréal a expliqué qu'un individu aurait tenu des propos menaçants et confirme qu'il y a une opération policière.

La STM a avisé qu'il y avait arrêt de service sur la ligne bleue entre les stations Snowdon et Saint-Michel ainsi que sur la ligne orange entre Berri-UQAM et Henri-Bourassa.

Le service a graduellement repris sur la ligne orange vers 15h40 et ensuite sur la ligne bleue vers 15h50, mais les trains n'effectueront pas d'arrêt à la station Jean-Talon.

Un service spécial de bus a été mis en place entre les stations Berri-UQAM et Henri-Bourassa.