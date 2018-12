Le «non» offert par François Legault aux premiers ministres des autres provinces canadiennes au sujet du projet d’oléoduc Énergie Est a divisé nos jouteurs.

Le premier ministre a plutôt vanté la richesse énergétique du Québec soit l’hydroélectricité.

«Le discours de François Legault c’est "j’ai quelque chose à vous proposer, on pourrait aussi s’enrichir". Ça fait tout à fait du sens (...) Il faut se rappeler de son discours au lendemain de son assermentation où il disait qu’il avait entendu la population sur les changements climatiques. Il ne peut pas changer d’avis, il est cohérent dans sa démarche», a lancé Caroline St-Hilaire.

«C’était un peu surréel d’entendre M. Legault dire "on veut votre aide pour vendre notre hydroélectricité mais votre pipeline on n’en veut pas", alors que dans la même phrase il dit que c’est vrai que le pipeline et l’industrie pétrolière contribuent fortement à la péréquation et à la richesse du Canada», lui a répondu Emmanuelle Latraverse.

