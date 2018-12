«Plus facile gouverner ou critiquer?»

Alors que le gouvernement de François Legault faisait son bilan de fin de session, vendredi après-midi, le journaliste de TVA Nouvelles Alain Laforest a demandé à la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, s’il était plus facile de critiquer dans l’opposition ou de gouverner.

«C’est différent, mais c’est plus agréable de gouverner», a-t-elle répondu du tac au tac, une réponse franche qui détonne des répliques plus vagues habituelles des politiciens.

«Je pense que tout le monde vient en politique avec l’espoir sincère de faire avancer et d’améliorer les choses [...] et les leviers sont certainement plus intéressants et plus directs quand on est dans le gouvernement que dans l’opposition», a-t-elle expliqué.

Le journaliste de TVA lui a également demandé de citer un bon et un mauvais coup lors de la session parlementaire qui se termine.

Elle a admis que le premier ministre qui est tombé en bas de sa chaise au Salon bleu fait certainement partie des mauvais coups.

