Possible surdose mortelle à Shawinigan

Le corps d'un homme d’une cinquantaine d’années a été retrouvé vendredi matin dans un appartement de Shawinigan, en Mauricie, et les premiers répondants ont des raisons de croire qu'il pourrait s'agir d'une surdose. Un rapport toxicologique visant à confirmer les raisons du décès a été demandé au bureau du coroner.

Les services d'urgence en ont eu plein les bras en matinée. La consommation de stupéfiants jumelée à un épisode de crise a également provoqué le transport par ambulance d'une adolescente à l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, dans le secteur Shawinigan-Sud.

TVA Nouvelles a appris qu'au moins trois autres interventions visant à calmer des gens en manque de drogue ont eu lieu. Un portrait inquiétant et, malheureusement, de plus en plus courant.

Une grande expertise médicale en santé mentale a été développée au fil des ans à Shawinigan. Des gens de partout au Québec y viennent pour faire soigner.

Le problème, c'est qu'il est impossible de contrôler parfaitement tout le monde et lorsqu'on ajoute stupéfiants et narcotiques à l'équation, le cocktail peut être dangereux.

Hausse des consultations à l'urgence

Selon des données obtenues en vertu de la Loi d'accès à l'information, les adultes âgés de 18 à 34 ans se rendent de plus en plus fréquemment aux urgences de la Mauricie après avoir consommé de la drogue. Quelque 782 cas ont dû être traités en 2015, 835 l'année suivante et 884 en 2017.

Selon un bilan provisoire en date du 31 juillet 2018, le portrait ne s'améliora pas aux termes de l'année en cours.