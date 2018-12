Quel avenir pour le Mont-Fortin à Jonquière?

L'avenir du centre de ski Le Mont-Fortin dans l'arrondissement de Jonquière à Saguenay fait l'objet d'une importante réflexion chez les élus. D'importantes sommes d'argent doivent y être investies dans les prochaines années pour assurer sa survie à long terme.

«Il y a des réflexions, il y a des décisions qui peut-être devront se prendre à un moment donné... Ce sont des équipements qui ont de l'âge, on n'a pas le choix de les entretenir, sinon on ferme», a affirmé le président de la Commission des sports, Michel Thiffault.

Ouvert depuis 1964, le Mont-Fortin cumule les déficits depuis bon nombre d'années. Non seulement il n'est pas rentable, mais ses équipements sont usés et souvent brisés.

Un autre bris du remonte-pente a d'ailleurs forcé sa fermeture pendant une semaine, en plein début de saison. Les réparations ont été effectuées et le centre a pu rouvrir ses portes vendredi.

Mais réparer ne suffit plus. Le Mont-Fortin a besoin d'investissements majeurs pour poursuivre ses opérations et assurer son développement dans le futur.

La Ville n'est toutefois pas en mesure de les chiffrer pour le moment.

«La réflexion à l'heure actuelle du conseil municipal de Saguenay, c'est de dire : qu'est-ce qui est le plus efficient? Quelles infrastructures on conserve? Comment on les conserve?» a indiqué la conseillère municipale du secteur et présidente de l'arrondissement de Jonquière, Julie Dufour.

Différents scénarios élaborés

Les élus assurent que plusieurs options sont en train d'être élaborées et analysées pour le Mont-Fortin, notamment la possibilité de le développer 365 jours par année, avec le vélo de montagne par exemple. L'intervention du privé n'est pas non plus écartée.

Questionné à savoir si Saguenay a les moyens de conserver ses deux centres de ski (le Mont-Fortin à Jonquière et le Mont-Bélu à La Baie), le président de la Commission des sports a reconnu que les coûts sont élevés, mais qu'il s'agit d'un service donné à la population.

«On a beaucoup de questions. On fait des analyses. Les réponses viendront dans le futur», a précisé M. Thiffault.

«Rendu là, c'est un choix de collectivité et de communauté, a ajouté la conseillère Julie Dufour. Une fois que les gens auront les chiffres. Les gens choisiront quel panier de services ils veulent et à quel coût... Une chose qui est certaine, c'est que ce ne sera pas fait en catimini. Une fois que les constats seront faits, et qu'on aura de l'information à donner aux gens, la population décidera.»

Le Mont-Fortin a reçu 15 589 visites la saison dernière. Il s'agit d'une baisse de 37 % en cinq ans.