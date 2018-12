Quel sort sera réservé au nom des «Redmen»?

L’Université McGill fera savoir en janvier quelles seront les prochaines étapes dans le dossier des «Redmen», le controversé nom que portent ses équipes sportives masculines depuis des décennies.

Dans un message obtenu par l’Agence QMI adressé à la communauté «mcgilloise», le vice-principal exécutif et vice-principal aux études, Christopher Manfredi, dit qu’il a reçu le rapport final du Groupe de travail sur les principes régissant la commémoration et les changements de nom, «fruit de plusieurs mois de travail minutieux et de consultations menées auprès de la communauté mcgilloise – étudiants, membres du personnel enseignant et administratif et diplômés – ainsi qu’au-delà de nos campus».

«On y énonce des principes fondamentaux qui pourront guider l’Université dans ses décisions relatives à la commémoration, la dénomination et les changements de nom», a indiqué M. Manfredi dans son message, ajoutant que le premier dossier auquel seront appliqués les principes énoncés dans le rapport sera celui du nom «Redmen».

«Une décision quant aux prochaines étapes relativement au nom des Redmen sera communiquée en janvier 2019», a mentionné Christopher Manfredi.

Le nom fait l’objet de débats depuis des mois, accusé notamment d’être offensant envers les Amérindiens.