Quelques astuces pour dénicher des contrats

De plus en plus de Québécois tendent vers le travail autonome. Horaires flexibles, travail à distance, plein contrôle sur ses mandats, il n’est pas étonnant que plus de 600 000 d’entre nous aient été séduits par ce mode de vie.

Mais un risque demeure toujours présent et peut rapidement s’avérer stressant: comment trouver suffisamment de contrats pour générer un revenu stable et raisonnable?

Heureusement, le Web regorge d’opportunités d’affaires. Il suffit de savoir où chercher!

Voici donc huit plateformes «made in Québec» où trouver des contrats.

Pige.Quebec et Agentsolo

Adressés davantage aux métiers de bureau (comptables, développeurs Web, traducteurs, designers, etc.) ces sites permettent aux travailleurs d’afficher leur profil et de postuler pour divers appels de propositions qui y sont publiés par les entreprises recherchant vos services.

B2BQuotes

Ciblant le même type de services, B2BQuotes collecte les besoins des clients et produit un descriptif de mandat complet, incluant le budget et le profil du fournisseur recherché. Les pigistes intéressés « achètent » ensuite le droit de soumettre une offre en toute connaissance de cause. La plateforme s’assure aussi de filtrer les fournisseurs invités à postuler pour vous éviter de devoir parcourir des dizaines de demandes inutilement.

HelpMee

HelpMee permet aux consommateurs ayant une urgence avec leur habitation de demander des soumissions de divers spécialistes. Serruriers, spécialistes en après-sinistre, plombiers, couvreurs et autres peuvent ainsi s’y créer un compte pour recevoir les demandes qui y sont publiées et y répondre.

Boostmi

Boostmi met en relation des remorqueurs et services d’assistance routière avec des automobilistes dans le pétrin. Si telle est votre spécialité, cette application vous permettra d’augmenter rapidement le nombre d’appels auxquels vous pourrez répondre.

Smart Reno et Réno-Assistance

Ces plateformes permettent aux consommateurs de faire des demandes de services de rénovation, construction résidentielle et entretien paysager. Les plateformes invitent ensuite les fournisseurs inscrits à faire une proposition pour ceux-ci. Comme les deux plateformes garantissent un minimum de soumissions aux clients, elles augmentent par le fait même vos chances de vous faire proposer des mandats.

Adèle sur demande

Plateforme lancée par l’entreprise d’entretien ménager Adèle, elle permet aux travailleurs de ce domaine de s’y créer un profil pour ensuite postuler pour les contrats d’entretien qui les intéressent. La plateforme dicte ici les prix selon le type de propriété du client et fournit du même coup des produits nettoyants aux travailleurs afin de garantir une certaine qualité à la clientèle.

Vous ne trouvez pas de clients sur ces plateformes? Selon votre domaine, il existe probablement un équivalent où offrir vos services.

Les médias sociaux regorgent également d’opportunités, peu importe votre champ de compétences.

Pensez à rejoindre des groupes de professionnels de votre domaine, mais aussi ceux regroupant vos clients potentiels. Ainsi, un travailleur de la construction pourra rejoindre des groupes d’investisseurs en immobilier, et un photographe cherchera à se faire connaître de gestionnaires Web ou d’organisateurs d’événements.

Il s’agit ici d’être le premier à répondre quand un client potentiel énoncera son besoin!