Réunie à 88 ans avec sa fille qu’elle croyait morte à la naissance

Depuis qu’elle était toute petite, Connie Moultroup ne rêvait que d’une chose tous les Noëls: retrouver sa mère biologique.

Cette année, alors âgée de 69 ans, l’Américaine a pu réaliser son rêve.

Grâce à un test d’ADN du commerce, offert en cadeau par sa fille, Connie Moultroup a découvert l’identité de sa mère biologique.

«Ça m'a pris un certain temps avant de l'utiliser, mais quand j'ai finalement obtenu les résultats, je suis passé de trois proches connus (une fille et deux petits-enfants) à 1600 proches. J'étais abasourdie», a confié Mme Moultroup.

Le test d’ADN a notamment permis à l’Américaine de découvrir l’identité d’un cousin éloigné. Après que les deux soient entrés en contact, la femme a tenté d’en savoir plus sur son arbre généalogique.

«Je lui ai dit que le nom de ma mère était Genevieve Purinton et mon cousin a dit: ''Oh, c'est ma tante. Et elle vit toujours et elle vit seule''», a relaté Moultroup. «Je ne pouvais pas le croire. J'allais enfin rencontrer ma mère», a-t-elle ajouté.

La femme a alors envoyé une carte à sa mère biologique avec toutes ses coordonnées. Puis, le 8 septembre dernier, le téléphone a sonné.

«Je suis allée à l’église ce jour-là et généralement je ne veux jamais partir tôt. Mais ce jour-là, je l'ai fait. Littéralement, 20 minutes après mon retour à la maison, ma mère a appelé», a précisé l’Américaine.

Après des semaines, la mère et la fille ont pu se rencontrer, lundi, chez Mme Purinton, à Tampa, en Floride.

«J'ai rencontré ma mère et mon cousin et nous avons pleuré. Ce n'était qu'un déluge de larmes. Tout le monde n'a pas ce genre de résultats quand on cherche ses parents, mais je vous recommande de l'essayer, vous ne savez pas ce qui va arriver», a conclu Connie Moultroup.

Genevieve Purinton n’avait que 18 ans lorsqu’elle a donné naissance à sa fille en 1949.

«Parce qu'elle était une mère célibataire, on lui a dit que j'étais morte. Elle a continué sa vie sans savoir que j'étais encore en vie», a déclaré Moultroup à CNN.

Les découvertes ne sont pas terminées pour la femme de 69 ans.

En janvier, toujours grâce aux résultats obtenus via le test d’ADN, elle va rencontrer deux demi-sœurs du côté paternel.