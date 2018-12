Ce n’est pas un secret, Meghan Markle et Serena Williams sont d’excellentes amies, et ce, depuis de nombreuses années.

La joueuse de tennis était d’ailleurs parmi les invités select qui ont pu assister au mariage royal entre Meghan et Harry, en mai dernier.

AFP

Puisque leur amitié remonte à 2010, les deux femmes n’hésitent pas à se dire leurs quatre vérités, chose que Serena ne s’est pas gênée de faire lorsqu’elle a parlé avec la duchesse de Sussex récemment.

Getty Images/AFP

Lors du lancement de sa collection de vêtements, nommée Serena, l’athlète de renom a dévoilé au magazine People qu’elle avait dû dire à sa bonne amie d’arrêter d’être aussi gentille.

«Je lui demande “Comment vas-tu?” Et elle me répond “Non, comment TOI vas-tu?” Et je lui dis “Tu es très gentille, mais ce que je veux savoir, c’est comment TOI tu vas», a indiqué Serena au magazine.

«Je lui dis: “Meghan, arrête d’être aussi gentille... tu es enceinte, tes hormones sont supposées être toutes chamboulées, comment peux-tu être si gentille?” Mais elle a toujours été comme ça.»

John Rainford/WENN

Et bien que Serena a plein de conseils de nouvelle mère à donner à Meghan Markle, elle souligne que malgré tout, c’est Meghan qui la conseille le plus souvent.

Serena Williams a elle aussi eu le bonheur de devenir maman l’an dernier avec son mari, Alexis Ohanian. Sa fille, Alexis Olympia, est née en septembre 2017.