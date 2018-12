Deux records de froid battus à Québec

La ville de Québec a fracassé, samedi matin, deux records de température alors qu’il ne faisait que -31 °C, à l’aube.

Il n’avait jamais fait aussi froid un 8 décembre, du moins depuis 1875, le plus loin qu’il est possible de remonter dans les données climatiques. Une température de -32 °C a même été enregistrée à la base militaire de Valcartier.

C’est également la première fois que le thermomètre passe sous la barre psychologique de -30 °C aussi tôt dans la saison froide, ce qui en fait «le -30 le plus hâtif de l’histoire [récente] à Québec», a souligné Antoine Petit, météorologue à Environnement Canada.

Le précédent record de température, pour un 8 décembre, datait de l’an 2000. Il avait fait -26,9 °C, à Québec, ce jour-là.

Air arctique

«Il est passé un bon front froid jeudi dernier et depuis ce temps, on est vraiment sous une masse d’air arctique qui vient du nord-ouest du Canada», a expliqué M. Petit.

Manque de chance pour les gens de Québec: le ciel était dégagé, samedi matin, «ce qui a permis à la radiation thermique de s’envoler, de quitter les bas niveaux de l’atmosphère», a affirmé le météorologue. En d’autres termes, cela a exacerbé le temps polaire.

Ainsi, on ne rapporte aucun record de température au Saguenay ou en Beauce, par exemple, où la couverture nuageuse était plus importante.

Pas de répit

Cette vague de froid devrait se poursuivre durant les prochains jours, poursuit Antoine Petit.

«Il n’y a aucun répit avant la fin de semaine prochaine. On va rester avec des maximums qui ne dépasseront pratiquement pas le -10 le jour et des minimums autour de -20 la nuit», a-t-il indiqué.

De quoi donner à ce début de mois de décembre «un temps typique du mois de janvier», a fait remarquer le météorologue.

En temps normal, il fait en moyenne -4 °C le jour et -12 °C la nuit dans la région de Québec à cette période de l’année.

Les choses devraient s’améliorer à partir de jeudi ou de vendredi.

En contrepartie, le soleil sera très présent toute la semaine et aucune tempête de neige n’est à l’horizon, si ce n’est quelques flocons dimanche dans la région de Québec. On ne prévoit pas plus de cinq centimètres de neige.