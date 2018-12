Tétraplégique après un accident, il met en garde les motoneigistes

Donner un sens à un drame. C'est ce que souhaite faire un homme originaire de Québec dont la vie a basculé l'hiver dernier. Un accident l'a fait passer du siège de sa motoneige à celui d'un fauteuil roulant.

André Émond vit avec de lourdes séquelles et aujourd'hui il veut à tout prix sensibiliser les motoneigistes.

Ça fait maintenant huit mois qu'il est confiné à son fauteuil roulant. « Dans la nuit du 16 au 17 mars dernier, j’ai été victime d’un accident de motoneige assez sérieux, j’ai frappé un arbre.»

Était-ce en raison de la vitesse? D'une inattention? Il ne se souvient de rien. « J’ai fait ce que les motoneigistes ne doivent pas faire, un sortie tardive, en soirée » ajoute l’homme de 57 ans.

Aujourd'hui tétraplégique, il met les bouchées doubles à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Il garde espoir de pouvoir marcher à nouveau, sans accessoire. « La tétraplégie incomplète veut dire que je pourrais reprendre la quasi-totalité de ses capacités. Il va toujours y avoir des séquelles. »

Cet accident aurait pu lui coûter la vie, il en est bien conscient.

Un sport risqué

La saison dernière, 19 personnes ont perdu la vie dans les sentiers du Québec. Jusqu’à présent, cette saison, il y en a deux. Bien que la grande majorité des sentiers soient encore fermés, plusieurs motoneigistes n'hésitent pas à s'y aventurer.

« On a au moins deux à trois semaines d’avance. Normalement, ça ouvre dans le temps des fêtes. Dans les secteurs montagneux, c’est ouvert dans le temps des fêtes mais ici en ville, le problème, c’est qu’il n’y a pas assez de neige, les lacs ne sont pas gelés », explique Mario Gagnon, président de la Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec.

André Émond lance ce message aux motoneigistes : « De pratiquer ce loisir-là dans une extrême prudence et éviter les pièges. C’est connu de tout le monde, l’alcool et la motoneige vont ensemble et les engins sont aussi de plus en plus puissants » termine celui qui s’apprête à aller vivre en maison de transition dans l’Est-du-Québec.

Les trois causes les plus fréquentes de collisions mortelles ou graves à motoneige sont les accidents dans les chemins publics et les intersections, la vitesse et la conduite avec les capacités affaiblies.