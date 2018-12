Jérémy Demay: «Je vis la plus belle période de ma vie!»

Après avoir vendu plus de 100 000 exemplaires de son premier livre, «La liste», paru en 2015, Jérémy Demay récidive avec un deuxième ouvrage de pensées positives, intitulé «La suite». Rencontre avec un artiste qui, après avoir vécu une période difficile, se dit maintenant comblé autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel.

Agréablement surpris par l’immense succès de son premier livre, «La liste», Jérémy Demay a décidé, en septembre 2017, de se mettre à l’écriture d’un deuxième volet, «La suite», dans lequel il approfondit sa vision positive de la vie.

«J’y parle de mon parcours et d’où j’en suis aujourd’hui. Je veux ainsi partager avec les gens ce que j’expérimente et ce que j’apprends. Avec l’image que nous projetons de nos jours sur les réseaux sociaux, je constate qu’on espère être aimés en étant beaux, gentils

et extraordinaires, alors qu’au final, on se sent tristes et seuls à l’intérieur. Il faut savoir s’accepter comme être humain, avec ses bons côtés et ses côtés sombres.»

Des pensées suicidaires

L’humoriste ne cache pas qu’il a vécu, il y a un an et demi, une période marquée par des pensées suicidaires.

«C’est le fait d’avoir emmagasiné des émotions en moi pendant des années qui m’a mené là. Pendant longtemps, je ne me suis pas permis de vivre les émotions que je ressentais; c’est ce qui m’a conduit à avoir des pensées très sombres. En prenant du recul sur cette période de ma vie, j’ai l’impression d’avoir touché le fond de la piscine. Ça m’a finalement redonné un élan pour remonter à la surface et reprendre mon souffle. Je réalise que ces pensées noires m’ont donné encore plus envie de profiter de la vie.»

Durant cette période difficile, Jérémy Demay a pu compter sur ses amis ainsi que sur le soutien indéfectible de son amoureuse, Marie, qui l’épaule depuis 10 ans.

«Ma blonde a toujours été là pour moi, même si elle se sentait parfois impuissante face à mon état. Quand quelqu’un se retrouve dans une telle situation, le plus important est de rester à l’écoute et de dire qu’on est présent pour lui. C’est à cette personne de cheminer par elle-même. Pour ma part, je me suis permis de vivre ce moment-là. J’ai crié, j’ai pleuré et j’ai attendu que ça passe. Aujourd’hui, je suis plus honnête avec moi-même. Je ne suis plus coupé de mes émotions et je vis la plus belle période de ma vie!»

Heureux en amour

Malgré les hauts et les bas qu’il a vécus dans les dernières années, Jérémy Demay se dit choyé de partager sa vie avec une femme qui le comprend et qui l’appuie dans ses projets.

«Marie m’a soutenu, même si ça n’a pas toujours été facile. J’ai la chance de l’avoir rencontrée avant d’avoir la carrière que j’ai maintenant. Je sais qu’elle est avec moi pour les bonnes raisons, et non parce que je suis connu. Elle est aussi ma première lectrice ainsi que la première personne à qui je fais entendre mes blagues. Nous célébrons notre anniversaire de couple le 1er janvier de chaque année, car c’est à cette date que nous avons décidé, il y a 10 ans, d’officialiser notre relation.»

De plus, le couple songe en ce moment à fonder une famille.

«C’est certain que nous avons envie d’avoir des enfants. Ma blonde aimerait aussi se marier, mais je ne suis pas encore rendu là.»

Sur le plan professionnel, l’animateur de «Buzz», à MusiquePlus, poursuivra jusqu’en 2020 la tournée de son spectacle «Vivant».

«C’est un bonheur de pouvoir faire rire les gens soir après soir. Grâce à ce spectacle, je fais ce dont j’ai toujours rêvé. Par ailleurs, j’ai déjà commencé à écrire un troisième livre qui sera dans la même veine que mes deux premiers», annonce-t-il en terminant.