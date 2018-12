Une photo d’un couple nu au sommet d’une pyramide sème la controverse

Un homme et une femme, nus, au sommet d’une des pyramides emblématiques d’Égypte: partagée à de nombreuses reprises en ligne, l’image en a choqué plusieurs dans le pays où elle aurait été prise.

Le photographe danois Andreas Hvid a partagé dans les derniers jours une vidéo de l’ascension d’une des pyramides du Plateau de Gizeh, non loin du Caire. On l’y voit grimper avec une autre personne et, point d’orgue de la séquence, une photo d’un homme et d’une femme, nus, s’enlaçant au sommet du monument millénaire.

Mais l’image est-elle vraie? Selon CNN, le directeur général du Plateau de Gizeh a affirmé à une publication en ligne que la vidéo ne peut être que fausse, en raison de l’imposante sécurité sur le site et parce que, sur l’image, les environs semblent plus éclairés qu’ils ne le sont en réalité.

Le photographe danois, pour sa part, a expliqué à une publication de son pays natal, le Ekstra Bladet, qu’il avait toujours rêvé de grimper les pyramides d’Égypte. Il aurait tenté sa chance une première fois plus tôt cet automne, mais aurait été pris sur le fait. Le photographe s’est repris en novembre et a alors réussi son coup.

Dans cet article relayé par CNN, il avoue avoir reçu plusieurs commentaires négatifs à propos de son cliché, mais estime avoir reçu une réponse positive de plusieurs personnes.

Fait à mentionner, le photographe n’en est pas à ses premières photos de personnes dévêtues au sommet de points élevés, comme en témoigne son compte Instagram.

Pour une raison inexpliquée pour le moment, la vidéo en question a été retirée des plateformes de diffusion. La photo en question se trouve toujours sur son site web.

Vraie ou non, la vidéo a choqué de nombreux Égyptiens, qui y voient un manque de respect envers leur histoire et les codes moraux de leur pays, a rapporté CNN.