Communauté LGBTQ+ : un commissaire est demandé à Montréal

La création d’un poste de commissaire œuvrant auprès de la communauté LGBTQ+ de Montréal est prioritaire selon l’opposition, alors qu’il s’agit d’un geste prématuré pour l’instant selon l’administration de Valérie Plante, qui se dit tout de même ouverte.

Ensemble Montréal présentera une motion au prochain conseil municipal pour créer ce poste et lancer un appel de candidatures. La conseillère de ville Karine Boivin Roy croit qu’il est temps qu’un geste soit posé, alors que l’ex-maire Denis Coderre avait promis en 2017 la création d’un agent de liaison.

«Cet agent pourra voir à la mise en œuvre la politique de la diversité sexuelle, ses tenants et aboutissants, et tout ce qui graviterait autour de la défense des droits et de la dignité des personnes LGBTQ+», a-t-elle expliqué.

Selon l’élue, ce commissaire pourrait aussi donner à la Ville des outils supplémentaires, et collecter des données sur des enjeux auxquels peuvent être confrontées les personnes LGBTQ+, comme l’itinérance.

«[Ce poste] est prioritaire dans la mesure où Montréal se définit comme une métropole du vivre ensemble et de la réconciliation. On parle de combattre toute forme de discrimination», a-t-elle affirmé.

Consultations publiques

«Nous sommes ouverts, mais il est prématuré de créer un poste de commissaire à ce stade-ci, parce que la Ville est déjà engagée dans un processus rigoureux d’étude et de consultation publique, en partenariat avec les acteurs et organismes du milieu. On veut laisser le milieu s’exprimer d’abord», a indiqué l’attachée de presse du comité exécutif Laurence Houde-Roy.

Valérie Plante a déjà annoncé que ces consultations serviront à élaborer une première politique sur la diversité sexuelle.

Après avoir consulté toutes les parties, Montréal décidera ensuite des actions à poser selon les besoins prioritaires. La Ville cherche d’ailleurs à embaucher en ce moment une ressource externe pour mener cette démarche et formera un comité de pilotage, selon Mme Houde-Roy.

Karine Boivin Roy s’est réjouie que des consultations aient lieu sur le sujet, et espère trouver un terrain d’entente avec l’administration.