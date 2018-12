Des changements à la loi qui sont bienvenus

Dès le 18 décembre, les policiers pourront mener un test de dépistage de conduite avec les facultés affaiblies sans être obligés d’avoir un indice préalable. Un changement relativement bien accueillis chez les conducteurs rencontrés par TVA Nouvelles.

En vertu de la loi actuelle, les policiers doivent avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’un conducteur avant de mener tout test de dépistage en bordure de route.

«Bouche pâteuse, senteur d'alcool, conduite erratique ou encore yeux rouges, une fois qu'on constatait ça, on pouvait faire le test de l’éthylomètre. Maintenant, lors de toute arrestation, ça peut se faire automatiquement si le policier possède l'appareil dans son véhicule », explique l'avocat et analyste judiciaire à TVA Nouvelles, François-David Bernier.

Le ministère de la Justice estime que ces nouvelles lois permettront entre autres de détecter davantage d'automobilistes fautifs.

«Je trouve ça absolument normal», lance un automobiliste lorsque questionné par TVA Nouvelles sur ces nouvelles mesures. «C'est la sécurité du citoyen qui est importante!»

«On connaît tous quelqu’un qui tient bien l'alcool mais qui "péterait la balloune" douze fois», ajoute un autre conducteur.

Certains usagers de la route rencontrés sont toutefois sceptiques quant au fait que les automobilistes vont modifier leur comportement : «Il y aura toujours des irréductibles», affirme un autre conducteur.

Nikolas-Samuel Bernier, biologiste et vulgarisateur scientifique, rappelle qu’il n'existe aucun remède miracle afin de faire diminuer le taux d'alcool dans son sang.

«Est-ce qu'il faut danser, prendre une douche, manger une poutine? Il n'y a qu'une seule chose qui va faire diminuer l'alcool dans le sang, c'est le temps, souligne-t-il. C'est la seule et unique chose. Tout ce qu'on entend, et on a beau le contredire plusieurs fois, ce sont des mythes.»