Le yo-yo du prix de l’essence cause bien des maux de tête

Les automobilistes de la grande région de Montréal ont eu une bien mauvaise surprise samedi, alors que le prix de l’essence a connu une hausse aussi marquée que soudaine d’environ 0,10$.

Dimanche matin, le prix à la pompe oscillait entre 1,14$/L à 1,18$/L dans le secteur.

Dans les autres régions de la province, le prix du litre d’ordinaire pointait plutôt autour de 1,10$. À Québec, on payait 1,06$ pour la même quantité.

Les fluctuations du prix de l’essence, qui a même descendu sous la barre symbolique du 1$/L plus tôt cette semaine, cause donc des maux de tête à bien des Québécois, qui peinent à faire sens des baisses et des hausses et de boucler leur budget.

Plusieurs stations-service semblent aussi peiner à s’ajuster, certaines modifiant même leurs prix aux 10 minutes comme l’a observé TVA Nouvelles sur le chemin de Chambly à Longueuil, en Montérégie.

Marge de profit

Selon l’analyste Dan McTeague, de GasBuddy, une entreprise qui exploite des outils de recherche des endroits affichant les meilleurs prix à la pompe, les stations-service de la région de Montréal roulaient depuis quelques jours sans marge de profit et ne pouvaient plus soutenir le rythme, d’autant plus que leurs fournisseurs les ont informées d’une augmentation de 2 cents le litre au cours de la semaine.

«Le coût de base pour une grande majorité des stations-service [...], elles achetaient, avec la taxe, à Montréal, et aux alentours de Montréal, pour environ 1,05 $, 1,045 $ mardi, a expliqué M. McTeague. Aujourd’hui [samedi], ça vient d’augmenter à 1,065 $ [avec l’augmentation imposée par les fournisseurs]. Pour opérer une entreprise, ça prend quelque chose [une marge], peut-être 0,05 $ à 0,10 $ le litre et c’est 0,05 $ à 0,10 $ le litre qui a été remis.»

«Je pense qu’elles ont constaté ce matin [samedi] que c’était le temps de monter les prix parce que c’était impossible d’être rentable», a ajouté l’analyste.