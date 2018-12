Les émissions d'ammoniac largement sous-estimées

Les sources d'émissions d'ammoniac, un gaz nocif pour la santé et l'environnement avant tout produit par les activités agricoles, sont largement sous-estimées, ont découvert des chercheurs français et belges.

Grâce à une dizaine d'années d'observation par satellite avec l'interféromètre IASI, développé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), en France, les chercheurs sont parvenus à développer une carte mondiale des émissions d'ammoniac. Celle-ci montre 248 sources localisées de NH3, dont le tiers sont liées à l'élevage intensif. Les deux tiers de ces autres «points chauds», d'un diamètre inférieur à 50 km, ont été liés à l'industrie, notamment celle des fertilisants.

Une seule source majeure d'ammoniac était naturelle, ont souligné les chercheurs dans l'étude parue dans le magazine «Nature» il y a quelques jours.

Environ deux tiers des sources répertoriées étaient inconnues à ce jour. De plus, «l'étude a montré que les émissions provenant de sources connues sont très largement sous-estimées», peut-on lire dans un résumé du CNRS.

«L'évolution des concentrations d'ammoniac a également permis d'identifier des changements dans les activités humaines comme l'ouverture ou la fermeture de complexes industriels ou encore l'agrandissement d'infrastructures d'élevage intensif», ont noté les scientifiques.

Le Québec dégage relativement peu d'ammoniac, peut-on constater sur la carte interactive des émissions développée par les chercheurs. Celles-ci sont concentrées dans le sud-ouest de la province, particulièrement en Montérégie, en Estrie et dans le Centre-du-Québec, les principales régions agricoles du Québec.

Au Canada, les émissions sont surtout marquées dans les Prairies, particulièrement à Calgary. Le sud-ouest de l'Ontario émet aussi beaucoup d'ammoniac.

L'ammoniac peut poser plusieurs risques. C'est notamment une importante source de particules fines, soient d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, qui peuvent se loger profondément dans les poumons. L'ammoniac contribue aussi à l'acidification des écosystèmes, en retombant au sol avec la pluie, et aux changements climatiques.

«Notre étude montre qu'il est nécessaire de complètement réévaluer l'inventaire des émissions d'ammoniac et d'analyser leur évolution dans le temps. Cela mènera à une meilleure évaluation des impacts environnementaux et atmosphériques et à l'implantation de stratégies de gestion de l'ammoniaque», ont conclu les chercheurs.