Les Français attendent des réponses

Les yeux étaient braqués dimanche en France sur le président Emmanuel Macron dans l'attente de réponses à la crise des «gilets jaunes», au lendemain d'une journée de mobilisation toujours forte et qui a donné lieu à de nouvelles violences et un nombre record d'interpellations.

Une semaine après les images sidérantes d'émeutes en plein Paris qui avaient fait le tour du monde, et en dépit des nombreuses mises en garde des autorités, les manifestants de ce mouvement populaire et inédit n'ont pas renoncé à défiler dans la capitale française et dans plusieurs villes de province, éprouvées pour certaines par des débordements et dégradations importantes.

Au niveau national, la mobilisation de ces Français modestes, née sur les réseaux sociaux et qui entre dans sa quatrième semaine (manifestations, barrages filtrants, sit-in), a réuni 136 000 manifestants samedi, mobilisation qui ne faiblit pas.

À Paris, ils ont été plus nombreux (10 000 contre 8000 le 1er décembre).Pour tenter d'éviter les scènes de guérilla urbaine en plein coeur de la capitale du 1er décembre, les forces de l'ordre ont procédé à un nombre record de 1082 interpellations samedi à Paris, selon les chiffres de la préfecture dimanche. Un bilan en très nette hausse par rapport à la précédente mobilisation du 1er décembre (412 personnes interpellées).

À Paris, barricadée de manière exceptionnelle dans plusieurs quartiers stratégiques, les violences ont été sans commune mesure avec les scènes du samedi précédent, mais elles sont malgré tout importantes: voitures brûlées, vitrines brisées, heurts entre manifestants et forces de l'ordre, tirs de gaz lacrymogène en particulier sur la célèbre avenue des Champs-Elysées...

En pleine préparation des fêtes de Noël, les commerçants ont été nombreux à baisser le rideau samedi.

«Scènes de chaos», «dégâts incommensurables» pour l'économie et l'image de la ville, a dénoncé de son côté la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo. La mobilisation des «gilets jaunes» samedi à Paris a fait «beaucoup plus de dégâts» matériels que celle du 1er décembre, a renchéri dimanche Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire.

Et en province, notamment à Bordeaux et Toulouse (sud-ouest), mais aussi à Marseille (sud-est) et Nantes (ouest), heurts et dégradations ont été importants. Dans plusieurs villes, des voitures et du mobilier urbain ont été incendiés, des vitrines saccagées et des magasins pillés.

Alain Juppé, le maire de droite de Bordeaux - théâtre de gros débordements en fin de manifestation - a estimé dimanche qu'Emmanuel Macron devait «répondre concrètement à certaines attentes légitimes», mais que «les Gilets jaunes responsables doivent cesser d'appeler à manifester».

Dans la semaine, ce proche du premier ministre français Edouard Philippe avait salué les mesures annoncées mardi par ce dernier comme «une première étape, une étape d'apaisement». Mais une étape qui selon lui «ne suffira pas,» car il faut aller «au fond des choses»: la lutte contre les inégalités, par les leviers du niveau de vie et de la fiscalité.

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a plaidé dimanche sur la radio Europe 1 pour bâtir des solutions «presque sur mesure» dans cette crise, et a appelé les entreprises à «en prendre un morceau».

Face à un mouvement inédit et évoluant hors des cadres établis, les regards sont tournés vers Emmanuel Macron, toujours à la recherche d'une sortie politique à cet engrenage de révolte qui n'a aucune raison de s'arrêter de lui-même.

«Pour la première fois, le président jupitérien, comme lui-même a théorisé la fonction, hésite et donne l'impression de ne pas savoir quoi faire», écrit dimanche le quotidien espagnol El Pais.

Les «gilets jaunes» sont issus majoritairement des classes populaires et moyenne. Cette France des fins de mois difficiles se dit excédée par la politique fiscale et sociale d'Emmanuel Macron. Leur mobilisation est devenue ces dernières semaines le creuset d'autres contestations françaises (lycéens et étudiants dénonçant des réformes, routiers, agriculteurs, ambulanciers, etc...).

Emmanuel Macron a été vertement critiqué par une quinzaine de maires et élus des Yvelines (région parisienne) lors d'une rencontre à l'Élysée vendredi, qui ont dénoncé pendant trois heures devant lui sa méthode de réforme «catastrophique» et «inappropriée», rapporte dimanche le quotidien Le Parisien.

Le recul du gouvernement sur la hausse des taxes sur le carburant, revendication première des «gilets jaunes», n'a pas permis d'apaiser un mouvement particulièrement défiant à l'égard des élites politiques et des partis traditionnels.

L'exécutif français, désormais très impopulaire et sous la pression de ce mouvement soutenu par une majorité de Français, n'arrive pas à réduire cette fracture sociale.

«Emmanuel Macron avait été élu sur la promesse du renouveau et sous le signe de l'audace; il a dû cette semaine céder à la rue. Son prestige en est abîmé, son ambition entamée, son premier ministre amoché», estime un édito du Journal du Dimanche (JDD).

Le mouvement des «gilets jaunes», déstructuré et évoluant hors des cadres établis, n'a pas de véritable leader, rendant épineuses les tentatives de négociation du gouvernement.

Dimanche, M. Griveaux s'est dit «sûr» qu'Emmanuel Macron, qui doit prendre la parole «en tout début de semaine», «saura retrouver le chemin du coeur des Français».