Nouveau record aux 24h de Tremblant

Encore cette année, les donateurs ont été généreux aux 24h de Tremblant : plus de 4 millions $ ont été amassés pour le mieux-être des enfants, un «très grand succès» pour le chef d’antenne de TVA Nouvelles Pierre Bruneau.

L’événement philanthropique, pendant lequel des participants skient, marchent ou courent durant une période de 24 heures au mont Tremblant, s’est terminé dimanche midi. En tout, 4 067 291 $ ont été récoltés et seront remis principalement à trois fondations : la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs d’Ottawa et la Fondation Tremblant.

«Pour nous c’est un très grand succès, a affirmé Pierre Bruneau, en entrevue à LCN depuis le site de l’événement. C’est féérique aujourd’hui : la neige tombe, les températures sont douces. Les gens ont eu beaucoup de plaisir.»

Pour la 18e édition de l’événement, les organisateurs ont enregistré un record de participation. La météo a été relativement clémente : dans la nuit de vendredi à samedi, il a fait très froid, mais au moment du départ samedi, le mercure avait remonté.

Activités pour les enfants

Pendant les 24 h de Tremblant, des enfants parrainés prennent part aux activités, font des initiations au ski, des activités de marche, mangent avec les vedettes qui participent à l’événement.

«C’est de voir le sourire sur le visage des enfants. On a des familles qui sont parrainées et qui viennent ici. Ce sont trois jours tout à fait fantastiques pour eux. [...] Pour eux, c’est magique. Pendant quelques heures, on sort de l’ambiance de l’hôpital et du centre de cancérologie, on arrive ici, on peut partager et vivre cette ambiance-là.»

Il s’agit de la 16e participation de la Fondation Charles-Bruneau à l’événement. L’an passé, la fondation a reçu plus 2 millions $ pour ses activités, et a pu bénéficier de 11 millions $ depuis les débuts de l'association avec l'événement.

«Cet argent-là a servi au fil des années à l’aménagement de chambres hyper spécialisées pour les greffes de moelle osseuse; également, au niveau de la recherche, à diminuer les effets secondaires de certains médicaments», souligne M. Bruneau.