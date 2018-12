QS débat des signes religieux en cachette

Pour éviter d’avoir l’air d’être un parti «divisé», Québec solidaire a choisi d’expulser les médias durant un débat sur la question des signes religieux lors de son conseil général dimanche à Montréal.

«Je crois qu’à la différence d’autres partis, on n’a pas l’étiquette d’un parti divisé qui se fait des chicanes, on a l’image d’un parti qui établit des consensus en assemblée et qui permet d’avoir un message plus clair, c’est pour ça que je suis pour le huis clos médiatique», a justifié Philippe Jetten-Vigeant, ex-candidat et militant de QS.

Les membres ont largement voté pour expulser les médias de la salle. Ils devaient discuter de la question en plénière. Le parti doit se doter d’une nouvelle position sur le port de signes religieux et la laïcité en mars prochain.

Certains étaient toutefois contre. «Je ne veux pas donner de la marge de manœuvre aux médias, qui vont dire qu’encore une fois le Politburo... Je ne veux pas que QS ait l’air d’un parti qui débat en vase clos sur un débat aussi important», a déploré Stéphane Morin, militant dans la circonscription de Gouin.

Rappelons que deux camps s’affrontent au sein de Québec solidaire : les « inclusifs » et les tenants de la laïcité. La position actuelle du parti date de 2013 et appuie le consensus Bouchard-Taylor, soit l’interdiction des signes religieux pour les juges, les gardiens de prison et les policiers. Lise Boivin, coordonnatrice du Collectif de la laïcité de Québec solidaire, propose l’interdiction totale des signes religieux pour tous les fonctionnaires. Elle s’appuie sur un « sondage récent » qui révèle que 50 % des sympathisants de QS sont favorables à sa position.

Les « solidaires pour un Québec inclusif » distribuent de leur côté un dépliant qui souligne que « la droite identitaire instrumentalise et déforme le concept de laïcité ». Pour eux, c’est l’État qui doit être laïque, et pas ses employés.

Le document de travail propose une série de «questions» pour alimenter la réflexion des militants. Les voici :