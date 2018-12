QS fera du troisième lien un «symbole» anti-environnement

Québec solidaire fera du projet de troisième lien à Québec un symbole anti-environnement dans sa campagne de lutte aux changements climatiques.

«On veut que ça devienne un enjeu national. Il ne faut pas construire des routes et ensuite blâmer les gens de les emprunter. Il faut investir massivement dans le transport collectif», a lancé la députée Ruba Ghazal dimanche en conférence de presse en marge du Conseil national de QS à Montréal.

Les solidaires ont décidé en fin de semaine de faire de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques leur cheval de bataille au cours des prochaines années. Le projet de troisième lien à Québec, promis par la CAQ lors des dernières élections, deviendra pour le parti de gauche une cible de choix dans ce combat.

«C’est un symbole du mauvais développement du dernier siècle. On veut des projets de transports en commun», a lancé Mme Ghazal. La chef parlementaire Manon Massé a renchéri. Il faut s’intéresser à ce projet en raison «des milliards qu’on va y investir». «Collectivement, on a un mot à dire. La planète, elle appartient à tout le monde», a-t-elle dit.

La circonscription de Taschereau, le fief de Catherine Dorion, a d’ailleurs ajouté une résolution au plan de match du parti: «Que la campagne aborde le fait que tout nouveau projet de développement autoroutier nous éloigne de nos objectifs de réduction de GES pour les horizons 2020 et 2030 et que l’atteinte de ces objectifs, ainsi que la résolution des problèmes de congestion, passe prioritairement par des investissements publics massifs en transport en commun et transports actifs». Elle a été adoptée avec une faible majorité.

Mme Dorion estime pour sa part que les gens du centre-ville de Québec sont opposés au troisième lien, qui ne fera qu’ajouter des voitures dans leur cour arrière.

La semaine dernière en chambre, le député de Jean-Lesage, à Québec, Sol Zanetti s’en est pris au troisième lien en période de questions. Il demandait au ministre des transports caquiste François Bonnardel de nommer des experts qui appuyait ce projet autoroutier, qui lierait l’est de la ville de Québec avec la Rive-Sud en passant possiblement par l’île d’Orléans.

M. Bonnardel n’a pas nommé d’expert, mais a accusé Québec solidaire d’être «idéologique».