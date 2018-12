Réseau d’aqueduc: une patrouille 24 h/24 dans l’est de Montréal

Une patrouille d’aqueduc sera de nouveau déployée dans l’est de Montréal, ce qui permettra de répondre à partir de janvier aux urgences comme des fuites ou des bris 24 heures sur 24 h, 7 jours sur 7.

Depuis 2016, cette escouade n’était en service que les soirs et la nuit, et le reste des demandes étaient reléguées de jour aux équipes en arrondissement, qui elles devaient souvent prêter main forte aux travaux d’aqueduc un peu partout à Montréal.

Cela faisait en sorte que ces équipes n’avaient presque plus le temps de fermer ou de rouvrir des vannes pour les services privés, menant du coup à une augmentation des plaintes des citoyens.

La nouvelle patrouille s’occupera maintenant des ouvertures et fermetures privées, en plus d’agir comme premier répondant pour le réseau d’aqueduc et d’égouts.

Selon les documents municipaux, elle opèrera dans Rosemont–La Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Ahuntsic-Cartierville, Villeray– Saint-Michel–Parc-Extension et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Son déploiement doit être approuvé au conseil municipal de décembre, pour de nouveaux horaires à partir du 1er janvier.