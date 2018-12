Sa famille ne saura jamais ce qui l’a tué

Un pilote beauceron décédé en mai 2017 dans l’écrasement de son avion dans l’état de New York aurait perdu connaissance dans le cockpit avant l’accident, révèle le rapport d’enquête des autorités américaines, qui laisse toutefois la famille de la victime avec beaucoup de questions sans réponses.

La sœur et le père d’Éric Carrier, qui avait 35 ans au moment de la tragédie, espéraient du fond du cœur que le rapport du National Tranportation Safety Board (NTSB) leur apporterait les réponses qu’ils attendent depuis un an et demi. Mais il n’en est rien.

«Ça va toujours nous hanter. Pourquoi c’est arrivé ? Qu’est-ce qui s’est passé dans l’avion ? C’est difficile de faire la paix avec tout ça quand on ne sait pas. Et qu’on ne saura jamais», confie avec émotion Réjean Carrier, le père du pilote qui cumulait 5000 heures de vol lors de son décès.

Panne d’essence

Le NTSB a publié au début du mois de novembre son rapport relatif à l’accident qui a coûté la vie à Éric Carrier le 5 mai 2017. Le pilote, parti seul de Québec en direction de l’aéroport de Saint-Hubert s’est finalement écrasé 160 kilomètres plus loin, à Colton dans l’état de New York. Il était aux commandes d’un Piper PA31 de la compagnie Strait Air, pour qui il travaillait.

Selon les enquêteurs, c’est une panne d’essence qui a provoqué l’écrasement. Le NTSB conclut que le pilote a perdu connaissance et que le système de pilotage automatique l’a mené au-delà de la destination prévue. Au bout de son carburant, l’avion est finalement tombé dans un secteur boisé.

Malgré une autopsie et une enquête qui aura duré 20 mois, les autorités américaines ne réussissent toujours pas à établir hors de tout doute ce qui a mené Éric Carrier à être incapable de piloter son Piper PA31 avant l’écrasement fatal.

«Le survol de la destination prévue et la perte de puissance du moteur due au manque de carburant sont des indicateurs de l’incapacité du pilote. L’autopsie n’a identifié aucune maladie naturelle significative. Toutefois, l’examen était limité par la gravité des dommages corporels», se contente d’indiquer le bureau dans son rapport final.

S’accrocher aux souvenirs

«On attendait des réponses et on n’en a pas. C’est difficile», admet Annie Carrier, la sœur du pilote expérimenté.

«On va toujours se demander s’il était totalement inconscient ou si, par exemple, il a fait un AVC qui l’a paralysé, mais qu’il a vu la fin arriver sans pouvoir rien faire», ajoute-t-elle, les yeux dans l’eau, en songeant à l’horrible scénario.

Maintenant que le rapport est publié, tout ce que les Carrier peuvent faire, c’est de s’accrocher aux souvenirs que leur a laissés Éric, en se rappelant qu’il est parti en faisant ce qu’il aimait le plus au monde. «Il a eu son permis d’avion avant son permis d’auto», se rappelle sa sœur en riant.

Réjean Carrier, lui, se souvient de la dernière fois qu’il a vu son fils, dans les heures précédant sa mort. «Il venait de s’acheter une moto avec sa conjointe. Il était en forme et vraiment content de nous montrer ça. Et il est parti pour ce qui était son dernier vol avant de tomber en vacances», confie-t-il à propos de son fils.

Aucun problème mécanique, conclut l’enquête

Après analyse de la carcasse de l’avion d’Éric Carrier, le NTSB a conclu qu’aucun élément mécanique n’avait pu causer l’écrasement.

Selon le bureau d’enquête américain, le Piper PA31 construit en 1979 et exploité par la compagnie Strait Air n’avait aucune défectuosité technique. Les deux moteurs de l’appareil, inspecté moins de six mois avant l’écrasement, étaient en bonne condition, affirment les enquêteurs.

«Aucune anomalie n’a été constatée avec les moteurs qui auraient empêché un fonctionnement normal avant l’accident», peut-on lire dans le rapport publié au début du mois de novembre.

«C’est dur de ne pas penser qu’il y a peut-être eu quelque chose, un problème qu’ils n’auraient pas vu, mais on n’a pas le choix de leur faire confiance, de croire leurs conclusions», se résigne à dire le père du pilote, Réjean Carrier.

Des débris étendus sur 80 mètres

La scène d’accident et les débris du Piper PA31 que pilotait Éric Carrier s’étendant sur environ 80 mètres témoignaient de la force de l’impact qui a tué le pilote le 3 mai 2017.

Après avoir volé sur le pilote automatique à 2100 pieds à partir de Québec, l’expérimenté pilote a dépassé l’aéroport de Saint-Hubert où il devait atterrir pour finalement s’écraser 160 kilomètres plus loin, à Colton dans l’État de New York.

Des témoins racontent avoir vu l’avion s’incliner vers la gauche avant de perdre graduellement de l’altitude. Des résidents de l’endroit affirment aussi avoir entendu l’appareil. «Le moteur semblait en difficulté, comme s’il toussait et crachait. Ça a duré entre cinq et dix secondes, puis ça s’est arrêté. Et puis j’ai entendu un gros “bang”«, peut-on lire du témoignage de Denise Scovil, qui habite près des lieux de l’écrasement.

L’avion a heurté des arbres avant de s’écraser une vingtaine de mètres plus loin. Un violent incendie s’est alors déclaré. Les enquêteurs du NTSB ont retrouvé des débris jusqu’à 80 mètres plus loin que le point d’impact initial.

Du cannabis dans le sang, mais pas lié à l’accident

L’autopsie d’Éric Carrier a révélé qu’il avait consommé de la marijuana avant l’accident, mais les concentrations relevées sont trop faibles pour que la présence de THC dans le sang du pilote ait pu jouer un rôle dans l’écrasement.

Le rapport du NTSB précise que «le THC (ingrédient actif du cannabis) peut altérer le jugement, mais ne provoque pas d’incapacité. [...] L’utilisation du THC par le pilote n’a donc probablement pas contribué à cet accident.»

Un pharmacien toxicologue interrogé par Le Journal sur les concentrations retrouvées dans les échantillons de sang d’Éric Carrier est aussi d’avis qu’il est impossible de faire un lien entre la consommation et l’écrasement. «On peut retrouver des concentrations jusqu’à 90 jours après la dernière consommation chez un consommateur régulier, et chez un non régulier jusqu’à une semaine plus tard. Une concentration comme celle-là, qui est quand même assez faible, ne dit pas grand-chose», explique le Dr Pierre-André Dubé.

Ses proches tenus dans l’ignorance

La famille d’Éric Carrier peine à accepter que le National Tranportation Safety Board (NTSB) ne l’ait pas tenue au courant de son processus d’enquête et qu’il ne lui ait jamais envoyé une copie de son rapport final. En fait, c’est par l’entremise du Journal que la famille a pu consulter le rapport publié sur le Web au début du mois.

«On était fâchés de ne pas avoir de nouvelles depuis mai 2017 et on est fâchés de savoir qu’un journaliste ait eu le rapport, mais pas nous», laisse tomber Annie Carrier, la sœur du pilote décédé dans l’écrasement survenu dans l’État de New York.

Autant la famille que l’auteur de ces lignes ont demandé au bureau d’enquête américain à quel moment serait publié le rapport d’enquête faisant la lumière sur la mort d’Éric Carrier.

«Quelque part en 2019», a répondu l’organisme, qui a malgré tout publié le rapport sur son site internet le 5 novembre dernier. «Si personne ne l’avait vu, on aurait attendu combien de temps», se questionne Mme Carrier.

Procédure normale

Le NTSB a précisé au «Journal» que la procédure n’était pas inhabituelle et que les familles n’étaient pas toujours impliquées dans les enquêtes.

«En ce qui concerne les informations destinées aux familles, elles varient d’un accident à l’autre. Pour l’accident dont il est question, il n’apparaît pas que c’est un accident qui a impliqué la présence du bureau avec la famille», explique Keith Holloway, porte-parole de l’organisme, ajoutant que le bureau se rend toujours disponible pour répondre aux questions relatives à ses enquêtes.

Questionnée sur ces façons de faire, une porte-parole du penchant canadien de l’organisme d’enquête, le Bureau de la sécurité des transports (BST), s’est dite choquée par le fait que la famille n’ait pas reçu le rapport.

«Ça fait 11 ans que je suis au BST et je n’ai jamais entendu quelque chose comme ça. C’est vraiment désolant. De notre côté, nous sommes toujours en contact avec les familles, peu importe ce qui se passe», souligne Julie Leroux, ajoutant que la façon de faire américaine pouvait être différente.

Continuer d’avancer

Malgré sa colère, la famille Carrier affirme ne pas en vouloir aux enquêteurs et se dit plutôt victime de la lourdeur bureaucratique gouvernementale. Et même s’ils se demandent pourquoi l’enquête a été si longue et pourquoi ils ont été tenus à l’écart du processus, les proches d’Éric Carrier choisissent aujourd’hui de regarder devant.

«Même si c’est ordinaire ce qui nous est arrivé, il faut mettre ça de côté et repartir par en avant. C’est une autre erreur de la vie, une badluck», relativise son père, Réjean.