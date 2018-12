Un Gala des Olivier plus serein que l’an dernier

Le 20e Gala des Olivier s’est déroulé dimanche dans une atmosphère beaucoup plus sereine que l’édition de l’an dernier, qui survenait à peine quelques semaines après l’éclatement des scandales impliquant Éric Salvail et Gilbert Rozon.

Sur le tapis rouge qui précédait la cérémonie humoristique animée par Pierre Hébert et Philippe Laprise, tous les artistes interviewés s’accordaient pour dire que la légèreté était beaucoup plus au rendez-vous cette année.

«C’est beaucoup plus relax et détendu que l’année dernière, ont commenté en substance Ève Côté et Marie-Lyne Joncas, du duo Les Grandes Crues. Il y a moins de pression, il n’y a pas eu de gros scandale avant le gala. La page est tournée, on a une belle page blanche devant nous.»

«L’année passée, on se sentait un peu en lendemain de veille, avec tout ce qui était arrivé dans l’industrie de l’humour, a renchéri Mathieu Cyr, qui lancera officiellement son premier "one man show", "Le chaînon manquant", au début 2019. Cette année, on recommence à être heureux et à raconter des "jokes". On est plus dans les festivités.»

«On fait un drôle de métier, a pour sa part philosophé Patrick Groulx. L’an passé, tout le monde souriait, mais en même temps, on était blessés. On avait été traumatisés avec toute cette histoire-là. Peu de temps après, il y avait eu la première conférence de presse du Grand Montréal Comédie Fest. Un an plus tard, le milieu a évolué énormément. Tout est en train de prendre place, en fait. Il y a eu de gros changements chez Juste pour rire, Québecor s’est associé à ComediHa... Tout le monde travaille pour le bien du milieu.»

Vingt ans de souvenirs

Qui dit 20e anniversaire, dit souvenirs. Alors que la fête du rire québécois célébrait dimanche ses deux décennies d’existence, quelques personnalités se sont remémoré leurs propres instants marquants des galas passés.

«Mon moment le plus marquant des Olivier, c’est le numéro de la bagarre entre Patrick Huard et Martin Matte, qui s’étaient battus derrière un comptoir (en 2001, NDLR), a raconté Billy Tellier. Je me souviens plus d’eux que de mes propres présences au gala!»

«Mon premier gala des Olivier, c’était en 2010, a détaillé Mathieu Cyr. Chaque fois, c’est agréable, mais quand c’est la première fois, on est fébriles, dans la nouveauté. Au fur et à mesure que ça avance, c’est un "party" de famille. On se connaît tous, on a du "fun" entre amis.»

Marie-Soleil Dion, qui partage une grande amitié avec Philippe Laprise et Pierre Hébert, se réjouissait de pouvoir mesurer le chemin parcouru par ses deux complices au fil des ans.

«Pierre Hébert, Philippe Laprise et moi, on a rapidement été nommés aux Olivier, au début de notre carrière, avec "VRAK la vie", a expliqué la comédienne. Je suis super excitée de les voir animer le gala ce soir, je suis stressée et contente pour eux. Ce sont des gars que j’aime et que j’ai toujours aimés. On a vraiment passé six ans de notre vie ensemble. Ce sont mes frères.»

De son côté, Phil Roy garde en mémoire sa première victoire à la remise de prix, en 2016.

«Mon meilleur moment des Olivier, ç’a été quand j’ai gagné celui de la découverte de l’année, a-t-il relaté. C’est tellement "le fun" de se faire donner une bonne tape dans le dos par l’industrie, qui te fait rêver, qui te fait avancer, quand tu as tellement travaillé depuis des années. C’est vraiment "trippant"!»

Par contre, Phil Roy n’a pas l’impression que la statuette représentant Olivier Guimond peut avoir un véritable impact sur la carrière d’un(e) humoriste. Sa collègue Rosalie Vaillancourt partage le même avis.

«Un Olivier, ça ne change "sweet fuck all" dans la carrière d’un artiste, a relevé Phil Roy. Ça ne change rien. Ton industrie te dit bravo, mais deux semaines après, on n’en parle plus. Peut-être que ça peut faire vendre des billets, mais à très court terme.»

«Honnêtement, les trophées, ça ne veut rien dire, a approuvé Rosalie Vaillancourt. C’est comment on le fait, comment on s’est rendus là, qui est important. Qui choisit, au final? Ça doit être pas mal tout le temps les mêmes personnes. C’est peut-être trois hommes de 50 ans qui choisissent, pas les gens de la société. L’humour, c’est tellement subjectif! Le plus important, c’est le public, c’est lui qui choisit vraiment.»

Quant à Mike Ward, qui est reparti dimanche avec la distinction du podcast humoristique de l’année, pour «Mike Ward sous écoute», il y est allé de son franc-parler habituel.

«Je déteste le "show-business", mais j’adore les humoristes. Alors, on dirait que j’ai un rapport amour-haine avec les Olivier! C’est tout ce que j’haïs et tout ce que j’aime dans la même place. C’est "weird", je suis fâché un peu!», a blagué Mike Ward.

Les gagnants du 20e Gala les Olivier