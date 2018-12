Un surfeur gravement blessé par un requin

Un surfeur de 36 ans a été gravement blessé à une jambe par un requin au large de la côte est de l'Australie, la dernière d'une série d'attaque de ce type ces derniers mois, ont annoncé dimanche les autorités locales.

L'homme, dont l'identité n'a pas été divulguée, surfait près de Scotts Head Beach, à environ 490 kilomètres au nord de Sydney, quand il a été mordu, a affirmé la police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud.

«L'homme souffre d'une grave blessure sous le genou de la jambe droite», a dit à l'AFP un porte-parole des services ambulanciers de cet État. «Il a eu cinq lacérations profondes et a perdu beaucoup de sang».

Les autorités n'étaient pas en mesure de préciser quelle espèce de requin avait commis l'attaque.

Il s'agissait de la huitième attaque de requin en trois mois au large des plages australiennes. La population se demande comment réduire ce risque alors que l'océan est de plus en plus prisé pour les loisirs.

La Nouvelle-Galles du Sud, l'État le plus peuplé d'Australie, a mis à l'essai des mesures non létales telles que des drones aériens pour suivre les mouvements des requins et des dispositifs de lignes «intelligentes» qui alertent les autorités de leur présence.

L'Australie connaît l'un des plus forts taux d'attaque de requins au monde, mais les accidents mortels restent rares. Seize personnes ont été blessées cette année par des attaques «non provoquées», dont une mortellement, début novembre, selon des statistiques tenues par le zoo Taronga de Sydney.