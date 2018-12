Après 40 ans, la librairie «Le Chercheur de trésors» ferme ses portes

«Richard [Gingras] aurait fêté ses 40 ans de libraire le 11 décembre, il a commencé en 1978. On travaillait ensemble, mais là, continuer seule, c’est trop. Je suis obligée d’arrêter et de commencer un nouveau chapitre», témoigne Hélène Piché, d'une voix émotive en racontant son deuil amoureux.

Durant près de 39 années, M. Gingras a consacré sa vie à chercher des livres rares, des autographes et des photos anciennes. Le savoir du libraire et son expertise lui ont valu une solide réputation auprès des experts dans le domaine. Il a aussi été l’éditeur de la revue «Steak Haché», qui a connu plus de 100 parutions entre 1998 à 2007.

«On veut vider nos tablettes et on va garder quelques livres disponibles pour la vente en ligne sur notre site. Je dois quand même continuer le travail de Richard, même si on n’est plus deux maintenant. Je vis un deuil terrible. Toute son œuvre et son âme sont ici», explique Mme Piché.