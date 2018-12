L’expulsion des médias d’un débat sur la question des signes religieux pendant le conseil général de Québec solidaire (QS) a divisé nos participants à «La Joute» ce lundi.

«Si on annonce quelque chose d’ouvert, c’est ouvert. Si on décide de le fermer, on est qui après pour donner des leçons de morale aux autres?», a lancé Thomas Mulcair.

«Ils aiment dire qu’ils font les choses différemment, mais la réalité c’est qu’en fin de semaine, ils ont prouvé qu’ils n’étaient pas différents des autres.»

«Moi ça ne m’offusque pas tant que ça (...) La transparence d’un parti politique à ses propres instances qui s’adressent avant tout à ses membres ce n’est pas la même chose que la transparence d’un gouvernement qui doit rendre des comptes à l’électorat», a dit Emmanuelle Latraverse.

«Québec solidaire est confronté à ses contradictions. C’est le champion de la transparence, mais aussi de la démocratie directe aussi. C’est dans ce contexte-là qu’il faut entendre cela.»