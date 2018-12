Ivre, il file à 180 km/h avec ses enfants à bord

Les policiers de la région de Toronto ont connu une fin de semaine occupée, notamment en arrêtant un conducteur en état d'ébriété qui filait à 180 km/h avec ses enfants à bord.

Selon ce qu'a expliqué le sergent Kerry Schmidt de la Police provinciale de l'Ontario, l'homme conduisait dangereusement avec ses enfants de 4 et 7 ans dans la voiture. Le conducteur de 35 ans originaire de Brampton, en banlieue de Toronto, avait plus de trois fois la limite d'alcool légale dans son sang.

Le chauffard devra faire face à la justice pour répondre à des accusations de conduite périlleuse, conduite avec les facultés affaiblies et conduite avec plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. De plus, la Société d'aide à l'enfance de l'Ontario a été avisée du dossier.

Ce conducteur n'est cependant pas le seul parent pressé qu'ont croisé les policiers. Un autre automobiliste qui transportait quatre enfants en route vers un concert de Noël s'est fait prendre à 167 km/h sur l'autoroute 407. «Désolé Père Noël... Un autre conducteur à ajouter à la "liste des tannants"», a commenté M. Schmidt sur son compte Twitter.

La PPO a arrêté par moins de 18 conducteurs, dont 12 hommes, pour conduite avec plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang autour de Toronto lors du dernier weekend. Également, 17 conducteurs, dont 14 hommes, ont été arrêtés pour «course», soit parce qu'ils se mesuraient à un autre véhicule ou parce qu'ils conduisaient d'une façon pouvant mettre les autres automobilistes en danger.

À ces automobilistes s'ajoutent 11 conducteurs arrêtés pour conduite avec les facultés affaiblies à Toronto même au cours de la fin de semaine.