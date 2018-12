Julie Boulet embauchée par la Ville de La Tuque

L'ex-ministre libérale Julie Boulet, qui avait annoncé son retrait de la vie politique plusieurs mois avant les élections du 1er octobre dernier, ne sera pas restée longtemps sans travail: lundi, le conseil municipal de La Tuque, en Haute-Mauricie, a annoncé sa nomination en tant que conseillère à son Service de développement économique et forestier (SDÉF).

Sa nomination a été annoncée lundi en même temps que celle de deux autres personnes. Ces trois nouveaux membres du SDÉF entreront en poste le 14 janvier.

Dans son nouveau travail de conseillère au développement économique, Mme Boulet, dont l’ancienne circonscription comprenait La Tuque et sa région, aura la tâche d’attirer des entreprises, mais aussi de s’occuper des relations gouvernementales.

«C’est une équipe qui sera très terrain, a affirmé le maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay, au moment de l’annonce. Nous mettons en place une équipe économique capable de réaliser nos idées et de faire cheminer les dossiers, car nous voulons saisir les opportunités.»

Dès l'annonce, en mai dernier, de la décision de Mme Boulet de ne pas solliciter de renouvellement de mandat en tant que députée provinciale, l'hôtel de ville de La Tuque avait tenté une approche auprès de Mme Boulet.

«On a dit "Julie qu'est-ce que tu fais? Tu as pris une décision. Tu veux quitter la politique, mais qu'est-ce que tu fais? Nous, on te recruterait dans notre équipe au niveau du développement économique. On aimerait que tu viennes pour faire un bout de chemin avec nous"», a dit le maire Tremblay, cité par TVA Nouvelles.

Julie Boulet a indiqué qu'il était hors de question pour elle de retourner dans le secteur pharmaceutique où elle oeuvrait au moment de son élection en 2001. L'offre de La Tuque tombait donc à point.

«Il y a plein de choses quand on décide de choisir une transition. Il faut d'abord et avant tout que ça nous intéresse, que ça nous plaise, que ça nous stimule. Dans ce cas-ci, ça rejoignait pas mal de mes objectifs», a indiqué l'ex-ministre au moment de l’annonce de sa nomination, lundi.

Il s'agira d'un poste à plein temps, mais il ne sera pas requis pour Mme Boulet d'être en permanence à La Tuque. Celle-ci s'est réservé une marge de manœuvre dans son entente qui lui permettra également, si elle le désire, de cumuler d'autres fonctions professionnelles et de retourner en politique, elle qui n'a jamais nié son intérêt de briguer un jour la mairie de Trois-Rivières.

- Avec la collaboration de Louis Cloutier, TVA Nouvelles