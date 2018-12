«La course des tuques» en pôle position

François les Lunettes et ses amis de «La course des tuques» ont été les premiers à franchir la ligne d'arrivée du box-office québécois ce week-end, ont annoncé Les Films Séville et CarpeDiem Film&TV.

Avec des recettes de plus de 350 000 $ récoltées de vendredi à dimanche, l'oeuvre d'animation québécoise a fait mordre la poussière à tous ses adversaires poids lourds américains.

Cette somme est en effet supérieure à l'argent obtenu par «Ralph brise l'Internet», «Les animaux fantastiques: les crimes de Grindelwald», «Dr. Seuss Le Grincheux», «Bohemian Rhapsody» et «Creed II».

Dans «La course des tuques», on peut entendre les voix d'Hélène Bourgeois-Leclerc, Mariloup Wolfe, Ludivine Reding, Gildor Roy, Mehdi Bousaidan et plusieurs autres.

Comme son prédécesseur, «La guerre des tuques», le long métrage a été vendu en Chine. Au Québec seulement, l'aventure précédente a incité les cinéphiles à dépenser plus de 3,4 millions $ en salle à la fin de 2015 et au début de 2016. Les gains de la première fin de semaine avaient été supérieurs à 650 000 $.