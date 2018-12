Le père de Meghan dévoile de nouveaux détails personnels

Thomas Markle a constitué un dossier de «preuves» qu’il a été à un moment proche de sa fille Meghan Markle, et il en a publié une partie dans le Daily Mail. Parmi ces «preuves», il a dévoilé plusieurs cartes postales et lettres personnelles que la duchesse de Sussex lui a envoyé.

Si certaines sont adorables, comme la fois où l’ancienne actrice de Suits lui a envoyé 2000 dollars pour qu’il puisse partir en vacances et une autre où elle lui écrit «je t’aime du plus profond de mon cœur, aujourd’hui et pour toujours», le père de la femme du prince Harry a aussi fait quelques révélations. Une en particulier devrait faire sursauter la couronne britannique concernant le premier mariage de Meghan Markle, en 2011, à Trevor Engelson. Il affirme en effet que les invités se sont vu offrir de la marijuana, assurant que ce n’était «pas un gros problème en Jamaïque» et que tout a été «géré» par sa fille.

Thomas Markle, qui n’a toujours pas de contact avec sa fille depuis qu’elle a annoncé sa grossesse, explique également avoir eu un appel du prince Harry lorsqu’il était à l’hôpital pour soigner ses problèmes de cœur. «Je me suis excusé auprès d’Harry au téléphone et tout ce qu’il m’a dit était "Si vous m’aviez écouté (sur comment gérer les médias), rien de tout cela ne serait arrivé". Des prisonniers qui ont tué et ont commis toute sorte de crimes peuvent recevoir la visite de leur fille», a-t-il déclaré.

De leur côté, Meghan Markle et le prince Harry n’ont toujours pas répondu aux divers appels du pied du Thomas Markle dans les tabloïds – ni aux messages qu’il assure leur avoir envoyés – et prépare leur déménagement au Frogmore Cottage de Windsor. Le couple, qui attend son premier enfant, doit emménager dans leur nouvelle demeure l’année prochaine.