Les ascenseurs à la station Viau, pas avant 2021

La réfection de la station de métro Viau, qui inclut l’installation d’ascenseurs, sera livrée avec plus d’un an de retard en raison d’un processus d’acquisition de terrains plus long que prévu.

Les travaux débuteront en janvier 2019 et seront complétés en mars 2021, et non pas d’ici la fin de l’année prochaine tel qu’annoncé initialement par la Société de transport de Montréal (STM).

«Le projet demeure le même, mais le processus d’acquisition et d’échange de terrains avec la [Régie des installations olympiques], qui exigeait un décret gouvernemental, a été plus long que prévu, ce qui explique les délais dans le début des travaux», explique la porte-parole de la STM Amélie Régis.

Le chantier sera imposant, puisque l’objectif des travaux est d’abord d’agrandir le centre d’attachement Viau, un espace souterrain où sont stationnés les véhicules chargés de l’entretien du métro la nuit.

La STM a décidé de profiter de l’occasion pour rénover la station construite en 1976 et y ajouter deux ascenseurs, qui devraient être installés un peu avant la fin des travaux, en janvier 2021.

Retards

La STM a adjugé le contrat de construction de 57,8 millions $ à l’entreprise Magil Construction Est du Canada à la fin du mois de novembre 2018, à la suite d’un appel d’offres.

Or, lors de l’annonce du projet en 2016, l’échéancier prévoyait que les travaux commencent en 2017 et se terminent à la fin de l’année 2019.

Il a toutefois fallu attendre décembre 2017 pour que des ententes soient conclues entre la STM, la Régie des installations olympiques (RIO) et la Ville de Montréal pour l’acquisition et la vente de terrains nécessaires à ces travaux.