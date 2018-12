«Les profs de flûte vont parler de fellation?»

Les préliminaires des cours d’éducation sexuelle sont très difficiles dans les écoles pour plusieurs raisons: les parents s’opposent, les professeurs boycottent.

Richard Martineau n’en revient pas qu’on donne cette matière délicate à des professeurs généralistes: « les profs n’ont que quelques heures de formation et puis c’est tout», lance-t-il dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous», diffusée au «Québec Matin».

«Je critique souvent l’UQAM, mais ils ont un département de sexologie. On forme peut-être les meilleurs sexologues au monde! On a de vrais sexologues, on devrait leur donner ça», croit-il.

«C’est quoi là: les professeurs de flûte à bec vont parler de fellation? Les profs de maths vont parler du 69? Les profs de géo vont enseigner la brouette thaïlandaise? Les profs de religion vont parler des seins? Cours d’anglais: on va parler du ''french''? Je caricature bien sûr!»

