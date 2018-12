Shawinigan, championne de la péréquation au Québec

La ville de Shawinigan recevra la part du lion des montants de péréquation destinés aux villes québécoises pour 2019.

Afin de parvenir à boucler son budget, la Ville pourra compter sur le versement de 4,8 millions $ en provenance du programme de péréquation municipale. Cette somme représente 8 % de l'enveloppe de 60 millions que distribue le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation aux villes les plus pauvres de la province.

La subvention versée à Shawinigan a doublé au cours des quatre dernières années.

«On a perdu près de 4 millions $ à la suite des fermetures des trois dernières grandes usines ici. Personne n'est venu pleurer sur notre épaule, on s'est relevé les manches! On a redynamisé et reconverti notre économie», a commenté le maire Michel Angers à TVA Nouvelles.

Du côté de Trois-Rivières, le ministère versera un montant de 2,9 millions $, soit la deuxième plus importante somme de la province. Ce montant est de 1,1 million $ de plus que prévu par le conseil municipal.

«C'est certain que ça aide à boucler le budget, mais ça envoie un signal que nous ne sommes pas la ville la plus riche», a affirmé le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant.

Plusieurs villes martèlent et demandent depuis des années aux deux paliers de gouvernement de revoir le modèle de fiscalité municipale.

«La façon pour les villes d'avoir des revenus repose uniquement sur les taxes foncières et ça devient difficile pour les villes de pouvoir donner tous les services afin que les gens aient une belle qualité de vie», a poursuivi Yvan Toutant.

Avec la collaboration de Charel Traversy, TVA Nouvelles