Un enfant d'un an arraché des mains de sa mère par la police

Couchée sur le sol au milieu d’une foule, une mère de 23 ans tente d’empêcher des policiers de lui prendre son fils âgé d'un an. Cette scène captée sur vidéo à New York vendredi dernier secoue l’Amérique.

«Vous faites mal à mon fils ! Vous faites mal à mon fils !», peut-on entendre la femme crier aux forces de l’ordre.

La vidéo de plus de deux minutes filmée et publiée sur Facebook par Monae Sinclair, témoin de la scène, montre des policiers utiliser la force pour séparer l’enfant et sa mère. Rapidement, celle-ci doit quitter, les mains menottées derrière le dos, escortée par les policiers. Alors que la mère est détenue, la police a indiqué que l’enfant demeure chez un membre de sa famille. Les autorités ont ajouté que personne n'a été blessé.

Des images «troublantes»

La scène est d’autant plus troublante, car elle se déroule dans un bureau d’aide sociale de Brooklyn.

«Être pauvre n’est pas un crime. Les actions du NYPD dans cette vidéo sont épouvantables et indignes», a dit Letitia James, du bureau du défenseur public de New York.

Jazmine Headley était présente pour renouveler une prestation pour la garde de son enfant, afin de garder son emploi. Elle aurait été présente dans les bureaux dès 9 h, mais il n’y aurait eu aucune place assise disponible. Quatre heures plus tard, elle était toujours assise au sol avec son enfant.

Elle aurait importuné les autres personnes dans la salle et on lui aurait demandé de quitter les lieux à plusieurs reprises. Les policiers sont alors venus en renfort.

La chaîne d’information américaine CNN a indiqué que Mme Headley était appelée à comparaître au New Jersey depuis juillet 2017 en lien avec une fraude de carte de crédit. C’est pourquoi elle est toujours détenue jusqu’à sa comparution jeudi. Elle est également accusée notamment d'avoir résisté à son arrestation.

Les images analysées

La courte vidéo montre également une policière pointer une arme à impulsion électrique vers la foule afin de la repousser, alors que la situation devenait chaotique.

Répondant au tollé, le Service de police de la Ville de New York (NYPD), ainsi que l’administration des ressources humaines de la ville, ont assuré qu’ils allaient réviser ces événements. Le NYPD a affirmé via communiqué que la vidéo était «troublante».