Un nouveau concept de magasins Bureau en Gros

Le détaillant Bureau en Gros lance un nouveau concept de magasins au Québec.

«On a beaucoup étudié les besoins de nos clients et on croit que ce nouveau type de magasin très axé sur les technologies va les séduire», a indiqué au «Journal de Québec» le grand patron de Bureau en Gros au Canada, David Boone, de passage au Québec samedi.

La première mouture de cette nouvelle génération de succursales de Bureau en Gros a ouvert ses portes à Kirkland, dans l’ouest de Montréal, au cours des derniers jours.

Le détaillant ne cache pas que, pour gagner des parts de marché, il doit prendre un virage technologique, alors qu’il a toujours été perçu par les consommateurs comme un détaillant traditionnel de fournitures de bureau et de matériel informatique.

«Or, avec ce nouveau concept, les consommateurs qui vont venir chez Bureau en Gros vivront une expérience différente. On veut les aider à évoluer et à apprendre avec les produits et les formations que l’on offre», a précisé David Boone.

Le slogan de ce nouveau concept de magasins s’articule autour du monde du travail, de l’apprentissage et de l’évolution.

Unique au monde

Selon le PDG de Bureau en Gros, ce nouveau magasin de la chaîne se veut à l’avant-garde des pratiques des détaillants de fournitures de bureau.

«C’est un concept unique au monde, où l’apprentissage est mis de l’avant dans toutes nos sections», a-t-il fait valoir.

Le nouveau concept de magasins renferme des nouveautés pour les clients. Par exemple, Bureau en Gros a fait aménager à l’intérieur de son magasin une mini agora qui peut accueillir des conférenciers et des ateliers.

Parmi les autres particularités, Bureau en Gros dit avoir regroupé ses produits dans cinq nouvelles zones, selon les besoins de ses clients.

La zone Solution permet notamment aux clients de Bureau en Gros de résoudre tous leurs problèmes technologiques et d’imprimantes auprès de techniciens sur place.