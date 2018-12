Un pôle en enseignement supérieur pour l'Estrie

Les cinq établissements universitaires et collégiaux de Sherbrooke unissent leurs forces pour attirer des étudiants.

Le gouvernement du Québec a octroyé 500 000 $ pour la création d'un pôle régional en enseignement supérieur en Estrie.

Cet argent servira à créer un bureau coordonnateur et à soutenir des projets porteurs qui uniront l'Université de Sherbrooke, l'Université Bishop's, le Cégep de Sherbrooke, le Collège Champlain et le Séminaire de Sherbrooke. Deux projets ont déjà été ciblés: créer de nouveaux programmes DEC-BAC et accompagner personnellement les étudiants immigrants non francophones.

«Ce pôle sera spécialement conçu pour les besoins de l'Estrie», a indiqué la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest.

Plusieurs autres régions du Québec ont déjà leur propre pôle régional en éducation supérieure, comme la Capitale-Nationale, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches.

Le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, est persuadé que Sherbrooke saura se démarquer: «Notre pôle est assez unique; un regroupement d'établissements universitaires, collégiaux, publics et privés, aucune autre région ne peut offrir ça à part Montréal.»