Une semaine glaciale, mais ensoleillée

La vague de froid de cette fin de semaine va se poursuivre au cours des prochains jours, mais en contrepartie, le soleil sera très présent au moins jusqu’à vendredi.

La journée de lundi s’annonce belle sur l’ensemble des secteurs de la province. À Montréal et à Québec la journée sera ensoleillée, avec des vents allant jusqu’à 15 h/ km, et des ressentis qui atteindront respectivement - 14 °C et – 17 °C en après-midi. Dans la nuit de lundi à mardi, le mercure affichera – 22 °C à Montréal et – 26 °C à Québec.

Les journées de mardi et de mercredi seront des copier-coller de celle de lundi. Au programme: du soleil et un froid polaire. La journée de mercredi sera sans doute la plus glaciale.

Les choses devraient s’améliorer à partir de jeudi ou de vendredi, dépendamment des secteurs: le soleil va laisser sa place aux nuages, à la pluie et à la neige, mais les températures seront à la hausse. À Montréal, le mercure affichera - 5 °C jeudi, puis 1 °C vendredi et 4 °C samedi. À Québec, les températures passeront de – 10 °C jeudi, à 0 °C vendredi, avant d’atteindre les 3 °C samedi.