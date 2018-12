Le Pacte des migrations adopté à Marrakech lundi par des dirigeants du monde entier continue d’être attaqué par ceux qui s’y opposent.

Du nombre, André Sirois, avocat auprès de l’ONU et ex-conseiller juridique auprès de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

En entrevue à Mario Dumont , le spécialiste affiche clairement ses positions, et juge carrément que le document de l’ONU est «un piège».

«Il n’y a rien à comprendre là-dedans. C’est un texte qui est très mal écrit, qui est plein de fautes. On ne sait pas où l’on s’en va, on le dit clairement. On dit dans le document qu’on adopte le Pacte, et qu’on déterminera ce qu’il faut faire. Sauf qu’il y a plein d’informations piégées là-dedans», assure M. Sirois.

Selon lui, l’un des plus gros risques du Pacte est de porter atteinte à la souveraineté des États. Il ajoute qu’une grande partie des pays qui ont signé ne sont pas concernés par les migrants, et ne respectent pas leurs engagements en termes d’immigration.

«Certains pays ont une politique anti-immigrants! Ils ne s’en occupent jamais!, dénonce-t-il. Le Canada est encore considéré comme une ''vache à lait''.»

