Céline défend sa collection unisexe pour enfants

Céline Dion a sorti une collection baptisée Célinununu qui s’adresse aux enfants et a pour particularité de ne pas faire question du genre.

Un prêtre américain a même accusé la star de pactiser avec le diable en créant des vêtements unisexes. Mais pour la chanteuse québécoise, on est bien loin de tout cela.

«Il ne s’agit pas de changer les normes de genre avec Célinununu. Il s’agit plutôt d’offrir un choix et de donner une chance aux enfants de se sentir libre dans leur propre individualité, leur propre essence, sans être tiraillés par les stéréotypes», a-t-elle confié à Refinery29.

Et elle a d’ailleurs une réponse à donner à ses détracteurs.

«Chaque fois que vous apportez du changement, des gens vont s’y opposer – c’est normal. On a aussi reçu de très bons retours de personnes qui comprennent que je n’essaye pas de dire aux parents comment élever leurs enfants. (...) On offre simplement d’autres choix et on leur fait savoir qu’on n’est pas obligé de suivre des stéréotypes», ajoute-t-elle.

En clair, Céline Dion veut apporter un «changement positif, promouvoir l’individualité et l’égalité».