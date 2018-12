Choc et incompréhension pour les proches de Christine St-Onge

C’est l’incompréhension et le choc qui prédominent chez les proches de Christine St-Onge, cette Lavalloise mystérieusement disparue au Mexique depuis la semaine dernière.

«C’est vraiment un choc pour nous de savoir qu’il est arrivé quelque chose. On ne sait pas quoi, on n’a pas d’informations, on n’a rien», a confié Éric Forget, le président de Voyages Terre et Monde, une agence pour laquelle Mme St-Onge travaille comme conseillère attachée.

La femme de 41 ans devait rentrer de son voyage à Los Cabos le 6 décembre dernier. Elle n’est cependant jamais revenue au Canada.

Elle était partie le 29 novembre dernier avec son conjoint pour l’hôtel Secrets. Elle a communiqué avec ses proches à plusieurs reprises jusqu’au 4 décembre.

Le 5 décembre, son conjoint est revenu au pays sans elle avant de s’enlever la vie le lendemain.

«Les autorités mexicaines collaborent avec la Sûreté du Québec. La GRC est également au dossier pour faire le lien avec ce qui pourrait se passer à l’extérieur du pays», explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Audrey-Anne Bilodeau.

« Le service d’enquête des crimes contre la personne est au dossier. Ils travaillent d’arrache-pied pour avoir quelque indice que ce soit pour tenter de localiser la disparue.»

Christine St-Onge mesure 1,63 m (5 pi 4 po) et pèse 55 kg (122 lb). Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus.

Quiconque possède des informations sur cette disparition ou toute personne qui aperçoit Mme St-Onge peut communiquer de façon anonyme avec la SQ au 1 800 659-4264.