Déferlements côtiers: le MTQ accroît sa surveillance

Le ministère des Transports a accru sa surveillance de l'état de la route 132 en Haute-Gaspésie après les grandes marées qui ont causé de lourds dommages au tronçon, il y a deux ans.

Les déferlements côtiers avaient causé d’importantes crevasses lors d’une tempête les 15 et 16 décembre 2016. Des portions de la chaussée et certains murs de soutènement ont cédé à l'assaut des vagues, notamment à La Marthe, Marsoui et Saint-Maxime du Mont-Louis.

Les secteurs qui ont été affectés sont inspectés encore plus régulièrement par les autorités afin de s’assurer de l’état des travaux de réparation effectués tiennent le coup.

Le ministère augmente sa surveillance lors des épisodes d'ondes de tempête. Il y a plus d'équipes déployées sur le terrain pour faire de la surveillance lorsque des avertissements sont émis.

«Le but premier, c’est de s’assurer que le réseau routier soit sécuritaire pour les usagers de la route et que la route, en soit, donc la 132 pour ce qui est de la Gaspésie, soit en bon état, a expliqué Sophie Gaudreault, porte-parole au ministère des Transports du Québec. Il y a de la surveillance et il y a des inspections qui sont faites. Dès que quelque chose est remarqué, le ministère agit.»

Plusieurs tronçons de la route 132 longe le littoral, ce qui rend les rend vulnérables aux déferlements côtiers.