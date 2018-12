Des solutions pour accéder à la propriété

Hausse des prix, resserrement du crédit, augmentation des taux d'intérêts... Les obstacles à l'accès à la propriété se sont multipliés au Québec, et plus particulièrement dans la grande région de Montréal.

Une étude publiée ce mardi par le courtier immobilier Royal LePage démontre que le marché montréalais sera le plus vigoureux au Canada en 2019. L'augmentation des prix devrait atteindre 3% à Montréal, contre 1,3% à Toronto et 0,9% à Vancouver.

Pour acheter une propriété dans la métropole québécoise l'an prochain, vous devrez débourser en moyenne 421 306$.

Dans ce contexte, comment aider les plus jeunes à accéder à la propriété? Quels leviers actionner pour permettre aux familles de devenir propriétaires à Montréal? Dans une longue entrevue accordée à TVA Nouvelles, la dirigeante de Prével, un des plus importants promoteurs immobiliers à Montréal, détaille les solutions qu'elle estime les plus intéressantes: donner plus de pouvoir aux villes, développer des incitatifs financiers, ou encore, conscientiser les plus jeunes aux avantages de se bâtir un patrimoine en accédant à la propriété.

Voyez l’entrevue intégrale avec Laurence Vincent ci-haut.