Dormez sur le lac Saint-Jean en plein hiver!

Il sera bientôt possible de dormir sur le lac Saint-Jean, été comme hiver, grâce à la nouvelle coopérative «Désert de glace», à Saint-Gédéon.

Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 327 400 $ pour la création d’un site qui offrira de l’hébergement insolite sur les eaux du lac Saint-Jean.

«Désert de glace propose un beau projet quatre saisons, qui représente une vitrine exceptionnelle pour le territoire du Lac-Saint-Jean. Cette initiative inusitée contribuera au rayonnement de la municipalité de Saint-Gédéon au Québec et à l'international, ce qui revitalisera l'économie locale», a indiqué le ministre Girard, lundi, lors de l’annonce.

Ce sont 11 unités d’hébergement, dont des igolft, qui seront construites.

Des stations comprenant des bains de glace ainsi qu'un musée sur la glaciation sont aussi dans les plans de «Désert de glace».

«L'ajout d'une offre d'hébergement insolite par Désert de glace et la bonification de son programme d'activités profiteront certainement à l'accroissement du nombre de visiteurs, et ce, en harmonie avec la nature et en respect de l'environnement de cette destination touristique», a soutenu la ministre du Tourisme Caroline Proulx.

Cette annonce fait partie d’un investissement de près de 800 000 $ de Québec pour le développement du tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Je suis fière de l'appui financier consenti par le gouvernement du Québec à Désert de glace, qui propose aux touristes une destination mettant en valeur le milieu naturel du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Je tiens à féliciter le promoteur et son équipe pour cette initiative originale, qui favorisera la création d'emplois dans la région», a déclaré Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.