Entente approuvée, mais la part aux avocats significativement réduite par le juge

L’entente à l’amiable qui octroie 7,5 M$ aux victimes de la crise de la légionellose de l’été 2012 à Québec est approuvée par le juge Clément Samson, mais ce dernier a considérablement réduit la part prévue dans l’entente pour les avocats de la demanderesse.

Dans son jugement écrit, le juge Samson de la Cour supérieure pointe «le manque de transparence» de l’entente, mais approuve néanmoins «sans hésitation» cette dernière, survenue cet automne entre les avocats de Solange Allen et ceux des défendeurs, soit de la CSQ, propriétaire de l’immeuble identifié comme la source de l’éclosion, du Directeur de santé publique de la Capitale-Nationale, du CIUSSS de la Capitale-Nationale, du ministre de la Santé, et de State et Trane, deux sous-traitants responsables de l’entretien des tours.

Mais cette approbation se fait sous réserve d’un rajustement des sommes perçues par l’équipe de Ménard, Martin avocats.

Au lieu des 30% prévus (2,1 M$), le juge Samson a tranché que Me Jean-Pierre Ménard et son équipe devront plutôt touchés 18,2% du 7,5 M$, soit 1,36 M$.

Le juge Clément Samson soutient que la part de 30% qui était attribuée aux avocats de Mme Allen dans l’entente soumise ne tenait pas compte du réel risque de l’affaire et des réels efforts investis dans le dossier.